كتلة الدستوري الحر تطلق عريضة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في بيان لها، أنها انطلقت في إمضاء عريضة جديدة في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، داعية كافة النواب الغيورين على وطنهم إلى الانخراط في هذا المسار التصحيحي وتضافر الجهود للإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم الطلب وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه طبق مقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس.

وأشارت الكتلة إلى أن رئيس البرلمان أصر طيلة أشغال مكتب المجلس المنعقد كامل يوم أمس الاثنين على الانقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب وفرض تمرير قراراته داخل المكتب باستعمال القوة والمغالبة وخرق النظام الداخلي.

وأكدت الكتلة أن رئيس المجلس هدّد باللجوء إلى الإقتتال في صورة عدم حصول الحوار الوطني الذي يأمل من خلاله، وفق ما ورد في نص البيان، إلى العودة إلى واجهة المشهد السياسي والتغطية على فشل تنظيمه في إدارة البلاد.

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