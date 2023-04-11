اعتداء مواطنيْن بالعنف على امرأة بالطريق العام: وزارة المرأة تتدخّل

أعلنت وزارة الأسرة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّ مصالحها الجهويّة بصفاقس تعهّدت بمتابعة مقاطع الفيديو المتداولة مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول شبهة اعتداء أحد المواطنين ومرافقيه بالعنف المادي على مواطنة بالطريق العام وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنيّة.

وأعربت الوزارة عن رفضها المطلق لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة ، والتي من بينها العنف في الفضاء العام، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

وأبرزت الوزارة أن الضحيّة تقدمت بشكوى للفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل المختصة ترابيا والتي تعهدت بالوضعية ومكنت الضحية من مختلف التساخير الطبية اللازمة لها ولابنتها القاصر المرافقة لها وقت الحادثة.

كما أكدت الوزارة أن مندوب حماية الطفولة تولى من جهته التواصل مع الضحيّة والاتّفاق على الانطلاق في التعهّد النفسي بالابنة القاصر بداية من اليوم الثلاثاء.

وقد أذنت النيابة العمومية باستدعاء كلّ الأطراف في هذه القضية في حالة تقديم يوم غد الاربعاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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