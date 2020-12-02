اعتراف الدولة بحقوق ضحايا الاستبداد والتعذيب محور لقاء سعيد وبن سدرين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020، بقصر قرطاج سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة.

وتناول هذا اللقاء بالخصوص مسار العدالة الانتقالية في تونس، وقد تم التطرق بالخصوص إلى ضحايا الاستبداد والتعذيب وضرورة اعتراف الدولة لهم بحقوقهم، كما تم التأكيد في هذا السياق على ارتباط نجاح مسار العدالة الانتقالية بتحقيق انتظارات الشعب التونسي على جميع المستويات.

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