اعلان تونس الكبرى منطقة مغلقة إلى غاية 14 جويلية

قرر ولاة تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء، منع التنقل من وإلى إقليم تونس الكبرى بداية من يوم غدٍ الخميس 1 جويلية وإلى غاية 14 من الشهر ذاته إلاّ للضرورة القصوى أو العمل أو المتعلّق بحسن سير الإمتحانات الوطنية والجامعية.

كما تقرر منع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية ومع ارتياد دور العبادة.

وتقرر حظر جولان الأشخاص والعربات بكامل ولايات تونس الكـبرى من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي وذلك بداية من يوم الخميس 01 جويلية 2021 وإلى حين اشعار اخر ويستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة واصحاب العمل الليلي.

كما قرر ولاة ولايات تونس الكبرى تحديد طاقة الإستيعاب للفضاءات التجارية بنسبة 30% مع احترام البروتوكولات الصحية الخاصة بها.

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