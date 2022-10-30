افتتاح الدورة الثامنة لأيام قرطاج السينمائية في السجون

تم اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022، تحت إشراف رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة وبحضور المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة مصحوبا بعدد من إطارات وزارة الثقافة وقاضي تنفيذ العقوبات ببن عروس وإطارات عن الهيئة العامة للسجون والإصلاح إفتتاح الدورة الثامنة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية بالسجون » بالسجن المدني بأوذنة.

وقد تم خلال حفل الإفتتاح عرض الفيلم التونسي « تحت الشجرة » للمخرجة أريج السحيري واكبته مجموعة من المودعين بحضور المخرجة وممثلي الفيلم وفريق تابع لإدارة أيام قرطاج السينمائية.

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