افتتاح الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية

احتضنت مدينة الثقافة الشاذلي القليبي مساء اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، فعاليات الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية التي تتواصل الى غاية 06 نوفمبر 2021 بحضور عدد كبير من الممثلين والفنانين والفاعلين في المشهد السينمائي والثقافي من تونس ودول العالم العربي، افريقيا وأوروبا.

وانطلق الحفل الافتتاحي الذي قدمه السينمائي نجيب بالقاضي بكلمة رضا الباهي مدير الدورة الذي أكد على أهمية هذه الدورة الاستثنائية التي جاءت بعد ركود ثقافي جراء جائحة كورونا، مشيرا الى أن هذا المهرجان يشكّل نافذة على العالم ومجالا للتبادل الفكري الثقافي وأنه سيظل مهرجانا ثابت المواقف والمبادئ.

وفي كلمتها الافتتاحية رحبت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي بأعضاء الحكومة، والسفراء المعتمدين في تونس، صناع السينما والصورة، أهل الثقافة والفن، الصحفيين والإعلاميين.

وفيما يلي لجان تحكيم مختلف مسابقات المهرجان:

1-لجنة تحكيم العمل الأول « جائزة الطاهر شريعة » : رمسيس محفوظ، الممثلة المصرية بسمة وسيكو تراوري

2-لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية: صوفي سالبو، نجوم الغانم، كلوي عائشة بورو، حمزة العوني والتركي نجاتي سونميز

3-لجنة تحكيم قرطاج السينما الواعدة: لينا شعبان، فاتو كيني سيني ونيكول كاماتو

4-لجنة تحكيم جائزة لينا بن مهني عن أفلام حقوق الانسان: سارة بيرتو، بشرى بلحاج حميدة والهاشمي بن فرج

5-لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة: طارق الشناوي، أحمد براهمي، سفيان بن فرحات، هوجي فورتونا، إنزو بروشيلي، داوود أولاد السيد، جيسيكا فابيولا جينوس.

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