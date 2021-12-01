افتتاح الفرع الإقليمي للشمال الغربي لمرصد سلامة المرور بباجة

أشرف وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدّين » بعد ظهر اليوم غرّة ديسمبر 2021، بمقرّ الوزارة على افتتاح أشغال المجلس الوطني لسلامة المرُور في دورته 13 بحضُور المديرين العامّين للوحدات الأمنيّة والمدير العام للمرصد الوطني للمرُور وثلة من القيادات الأمنيّة وسامي الإطارات المُمثلين عن مُختلف الوزارات والهياكل المتداخلة ومُمثلين عن المُجتمع المدني.

ودعأ وزير الدّاخليّة إلى مزيد دعم وتطوير التنسيق بين جميع الطراف لتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير التي يتمّ اتخاذها في مجال السّلامة المروريّة والحدّ من حوادث الطرقات والتقليص منها من أجل طريق آمن.

وتولى « توفيق شرف الدين » تكريم أحد الإطارات المتقاعدين من المرصد الوطني لسلامة المرور كما أعلن عن افتتاح الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور بباجة.

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