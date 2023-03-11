افتتاح فضاء لبيع التمور من المنتج الى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة

أشرف اليوم السّبت 11 مارس 2023، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظّم، على افتتاح خيمة لبيع التمور من المنتج الى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة « تحت عنوان أسبوع التمور »، وذلك بحضور والي تونس كمال الفقي وثلة من الإطارات العليا بالوزارة، وبالمناسبة اطّلع على عمليّة سير البيع، كما استمع لمشاغل ومقترحات المنتجين العارضين، الذّين عبروا عن استحسانهم لمثل هذه التظاهرات التي من شأنها أن تساعدهم على ترويج منتجاتهم والتعريف بها.

وستمتد خيمة بيع التمور من المنتج الى المستهلك، التي نظّمها المجمع المهني المشترك للتّمور بالتنسيق مع ولاية تونس والمندوبية الجهويّة للتنمية الفلاحية بالجهة، الى غاية 21 مارس 2023. هذا وتضمّ الخيمة مشاركة 35 عارضا من المنتجين للتمور بكل من ولاية قبلي وتوزر، وخصّصت لبيع أصناف متعدّدة من التّمور بما فيها دقلة النور ومشتقات التمور (قهوة نواة التّمر، رب، خل، سكر) وبأسعار تفاضلية، كما احتوت الخيمة على جناح للديوان الوطني للزيت لبيع زيت الزيتون.

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