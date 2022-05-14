اقتناء 100 روبوت تعليمي وتجهيزات معلوماتيّة بقيمة 1360 ألف دينار لفائدة الأطفال

تولّى المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل اقتناء 100 حزمة روبوت تعليمي بقيمة 142 ألف دينار محملة على ميزانية الوزارة قصد إحداث 24 ورشة في كافة المراكز الجهويّة للإعلامية الموجّهة للطفل، وفق بلاغ صادر عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.

وسيشمل هذا المشروع قبل إطلاقه بصفة فعليّة، تكوين 30 إطارا في مجال الروبوتات التعليميّة، لضمان أوفر حظوظ النجاح لهذه التجربة الأولى من نوعها بمختلف ولايات الجمهوريّة.

وسعيا إلى توفير كافة الوسائل التقنية والتكنولوجية لإطلاق هذه الورشات في بداية السنة التربوية 2022-2023، تمّ اقتناء تجهيزات معلوماتية بقيمة 1218 ألف دينار موزعة بين حواسيب مكتبية وحواسيب محمولة ولوحات رقمية بما سيسمح بتشغيل البرمجيات المعلوماتية الحديثة ويمكّن من تجديد أسطول التجهيزات الإعلامية بنسبة 35 بالمائة.

ويكرّس هذا المشروع حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على إعطاء دفع جديد لنشاط المراكز الجهويّة للإعلاميّة الموجّهة للطفل وتعزيز اشعاعها والاستجابة لحاجيات الطفل والأسرة على حدّ السواء في المجالات المتّصلة بالإعلامية والذكاء الاصطناعي.

كما يتنزّل المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية المراكز الإعلامية الموجهة للطفل 2022-2025 والتي من بين محاورها تجديد الأنشطة التربوية الموجهة للأطفال وفقا للرؤية التي رسمتها الاستراتيجية بهدف خلق « طفل مبتكر مبدع يفكر خارج الصندوق » وسعيا إلى توفير كافة سبل النجاح لإطلاق ورشات الروبوت التعليمي في كافة مراكز الإعلامية الموجهة للطفل.

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