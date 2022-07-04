اقتناء 8 طائرات تدريب لفائدة جيش الطيران التونسي

أعلنت وزارة الدفاع في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تمّ في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران، إبرام صفقة بين الحكومة الأمريكية وشركة « Textron Aviation Defense » يتم بموجبها اقتناء 8 طائرات تدريب جديدة بتوابعها مع أنظمة محاكاة الطيران لتدريب الطيّارين والتقنيين.

وستعوض هذه الطائرات الجديدة طائرات التدريب الأساسي والمتقدّم.

وينتظر أن تتسلّم تونس الدّفعة الأولى منها خلال شهر مارس 2023، فيما يتمّ استكمال بقية الطائرات خلال شهر أكتوبر سنة 2026.

ويذكر أن تمويل هذه الصفقة في قسطها الأكبر سيتم عبر الهبة الأمريكية في حين ستتكفل تونس ببقية التمويل.

كلمات البحث :جيش الطيران;طائرات