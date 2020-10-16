اكتشاف أثري جديد بولاية المنستير

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم مساء الخميس إشعار مصالح المعهد الوطني للتراث بولاية المنستير بوجود قطعة أثرية بحفرية عشوائية .
وتدخل أعوان المعهد بعد أن تبيّن أن القطعة الأثرية التي يراد استخراجها هي نقيشة لاتينيّة و تمّ على الفور استخراجها ونقلها إلى مستودع المعهد بالمنستير.
وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ النقيشة هي من النقائش الكلاسيكية التي يعود تاريخها إلى الفترة مابين سنة 150/250 ميلادي.
كما تبين كذلك أن النقيشة كانت لأحد الموظّفين السامين الذين كانوا يشتغلون في بلدية المكان، وقد وقع استعمالها لاحقا كجزء من معصرة زيتون.
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