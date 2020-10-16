اكتشاف أثري جديد بولاية المنستير

اخر تحديث : 16/10/2020

اكتشاف أثري جديد بولاية المنستير

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم مساء الخميس إشعار مصالح المعهد الوطني للتراث بولاية المنستير بوجود قطعة أثرية بحفرية عشوائية .
وتدخل أعوان المعهد بعد أن تبيّن أن القطعة الأثرية التي يراد استخراجها هي نقيشة لاتينيّة و تمّ على الفور استخراجها ونقلها إلى مستودع المعهد بالمنستير.
وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ النقيشة هي من النقائش الكلاسيكية التي يعود تاريخها إلى الفترة مابين سنة 150/250 ميلادي.
كما تبين كذلك أن النقيشة كانت لأحد الموظّفين السامين الذين كانوا يشتغلون في بلدية المكان، وقد وقع استعمالها لاحقا كجزء من معصرة زيتون.


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