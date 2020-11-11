اكتشاف مواقع أثرية مغمورة بالمياه في ضواحي تونس

توصّل فريق من المعهد الوطني للتراث إلى اكتشاف عدد من المواقع الأثرية المغمورة بالمياه ذات صبغة أثرية وتاريخية على غاية من الأهمية في ضواحي تونس.

وتتكون المجموعة الأثرية المكتشفة من مراسي حجرية ومعدنية وسبائك من الرصاص اضافة الى فخاريات متنوعة متألفة من اواني وجرار خزفية.

وأكد المعهد الوطني للتراث في بلاغ له، بأن هذا الاكتشاف يرقى إلى حقب تاريخية متباينة تمتد من عصور ما قبل التاريخ إلى الفترة الحديثة والمعاصرة، كما تساهم هذه المكتشفات البحرية في إنارة التاريخ البحري للمنطقة.

وقد تم العثور على هذه القطع الأثرية أثناء القيام بمسوحات أثرية تحت مائية في إطار الدراسة الخاصة بمشروع حماية المنطقة من الانجراف البحري الذي يحضى بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية وتشرف عليه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والتي تعهدت بالتكفل بنفقات هذا التدخل الاثري الاستباقي عن طريق مكتب دراسات MARITEC.

ويشارك في اعمال المسح التي ستتواصل الى غاية منتصف شهر ديسمبر 2020 مجموعة من خبراء المعهد الوطني للتراث تحت إشراف وفاء بن سليمان بالتعاون مع سليم مديمغ غواص محترف ومعاضدة البحرية الوطنية ممثلة في فريق فوج الغواصين المختصين إضافة إلى الدعم الفني لفريق وزارة الدفاع الوطني.

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