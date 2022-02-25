الأحداث في أوكرانيا: تونس تدعو جميع الأطراف إلى تسوية أي نزاع بالطرق السلمية

أكّدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن تونس تتابع بانشغال التطوّر السريع للأحداث في أوكرانيا وارتفاع حدّة التوتّر في المنطقة.

ودعت تونس من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفضّ النزاعات بين الدول، جميع الأطراف المعنيّة إلى العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية.

كما أهابت تونس بالمجموعة الدولية لبذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات والدفع نحو التوصّل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة بما يمكّن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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