الأحد المقبل: يوم سادس للتلقيح المُكثّف للفئة العمرية 15 سنة فما فوق

تُنظم وزارة الصحة يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، يوما سادسا للتلقيح المكثف بعنوان الجرعة الثانية بمختلف ولايات الجمهورية للفئة العمرية 15 سنة فما فوق الذي تلقوا الجرعة الأولى يوم الأحد 29 أوت 2021، على أن يتم توجيه إرسالية قصيرة لاستدعاء المعنيين تتضمن مركز التلقيح المحدد والموعد.

وفي نفس الإطار وتتويجا لأيام التلقيح المكثف التي تم الشروع فيها منذ أوائل شهر أوت 2021، أكدت الوزارة أنه سيتم توجيه إرساليات قصيرة للأشخاص المسجلين على منظومة إيفاكس قصد استدعائهم لتلقي الجرعة الأولى.

وفيما يلي تراتيب خاصة بالفئة العمرية 15-17 سنة بعنوان الجرعة الأولى:

-حضور الولي غير إجباري للذين تلقوا إرسالية قصيرة تتضمن مركز التلقيح وموعده

-بالنسبة للبقية ضرورة اصطحاب الولي مرفوقا بوثيقة إثبات هوية

-استظهار الشاب بوثيقة انتمائة لهذه الشريحة العمرية (دفتر عائلي- دفتر علاج – مضمون ولادة – جواز سفر –بطاقة مدرسية – بطاقة أعداد للسنة الدراسية 2020-2021…)

-الإدلاء بوثيقة موافقة الولي المصاحبة للبلاغ معمرة وممضاة .

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