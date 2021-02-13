الأحد والاثنين: الحرارة تصل لدرجة تحت الصفر مع رياح تصل إلى 90 كلم/س

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اليوم السبت، أن انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، يومي الأحد والاثنين، خاصة بمناطق الشمال والوسط لتتراوح القصوى عامة بين 08 و13 درجة ولا تتجاوز 06 بالمرتفعات.

وتكون الصغرى بين 03 و07 درجات، ما عدا بالمرتفعات الغربية التي ستتراوح بين درجة تحت الصفر و03 درجات مع امكانية تساقط بعض الثلوج.

وأكد معهد الرصد الجوي هبوب رياح شمالية قوية تتراوح سرعتها القصوى من 50 الى 70 كلم/ س وتصل مؤقتا 90 كلم/ س في شكل هبات خاصة بالشمال والوسط ثم لاحقا الجنوب.

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