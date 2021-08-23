الأحد 29 أوت: يوم وطني ثالث للتلقيح المُكثّف سيُخصص لهؤلاء

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، أنّه سيتمّ تنظيم اليوم الثالث لعمليات التلقيح يوم الأحد 29 أوت 2021 بمختلف ولايات الجمهورية التونسية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد-19 التي أذن بها رئيس الجمهورية.

وسيخصّص هذا اليوم إلى الذين:

• أعمارهم 40 سنة فما فوق (المولودون قبل يوم 29/08/1981) والمسجلون إلى حدود 26 أوت 2021 بمنظومة (Evax)

• تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة (المولودون بين 30 أوت 2004 و29 أوت 2006) شريطة موافقة أوليائهم، هذا وستضبط تراتيب التسجيل وما يفيد موافقة الولي على تلقي الأبناء للتلقيح لاحقا.

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