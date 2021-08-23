الأحد 29 أوت: يوم وطني ثالث للتلقيح المُكثّف سيُخصص لهؤلاء

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، أنّه سيتمّ تنظيم اليوم الثالث لعمليات التلقيح يوم الأحد 29 أوت 2021 بمختلف ولايات الجمهورية التونسية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد-19 التي أذن بها رئيس الجمهورية.
وسيخصّص هذا اليوم إلى الذين:
• أعمارهم 40 سنة فما فوق (المولودون قبل يوم 29/08/1981) والمسجلون إلى حدود 26 أوت 2021 بمنظومة (Evax)
• تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة (المولودون بين 30 أوت 2004 و29 أوت 2006) شريطة موافقة أوليائهم، هذا وستضبط تراتيب التسجيل وما يفيد موافقة الولي على تلقي الأبناء للتلقيح لاحقا.
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