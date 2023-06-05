الأربعاء: أكثر من 137 ألف تلميذ يجتازون امتحان البكالوريا

يجتاز 137 ألف و906 تلميذا الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا دورة سنة 2023، التي تنطلق بداية من 7 جوان، وتتواصل ايام 8 و9 و12و13و14 من الشهر نفسه، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية اليوم الاثنين.

ويتوزع مجموع المترشحين لدورة البكالوريا لهذا العام، الى 112573 تلميذا أي بنسبة 82 بالمائة في المعاهد العمومية، و18539 تلميذا أي بنسبة 13 في المعاهد الخاصة ، فيما يقدر عدد المترشحين بصفة فردية ب6794 مترشحا أي بنسبة 5 بالمائة من مجموع المترشحين.

أما الاختبارات الكتابية لشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني (النوفيام) فتنطلق بداية من يوم 19 جوان، وتتواصل على مدى ثلاثة ايام (من 19 إلى غاية 21 جوان).

وذكرت الوزارة في وثيقة وزعتها خلال ندوة صحفية عقدها وزير التربية محمد علي البوغديري، صباح اليوم، حول استعدادات الوزارة لتنظيم الامتحانات الوطنية لسنة 2023، ان الإعلان عن نتائج شهادة ختم التعليم الأساسي(النوفيام) سيكون يوم 4 جويلية.

وكشفت ، ان عدد المترشحين لاجتياز شهادة ختم التعليم الأساسي العام سجل انخفاضا بـ263 تلميذا بالمقارنة مع دورة العام الماضي، مشيرة الى ان دورة هذا العام ستشهد مشاركة 32548 مترشحا، مقابل 32811 للدورة السابقة.

في المقابل، سجل عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني زيادة طفيقة إذ ارتفع إلى 261 تلميذا بعد ما كان في حدود 163 بالمقارنة مع السنة الماضية.

وبالنسبة لمناظرة الدخول إلى المدراس الاعدادية النموذجية (السيزيام) فستنطلق بداية من 22 جوان وتتواصل لثلاثة ايام ( من 22 إلى 24 جوان)، فيما يتم الإعلان عن نتائجها يوم 7جويلية المقبل.

كلمات البحث :امتحان;بكالوريا;تلميذ