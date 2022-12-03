الأربعاء المقبل: البحيري يمثل أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

أعلن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه تلقى استدعاء للمثلول صباح يوم الأربعاء 6 ديسمبر أمام قاضي التحقيقي 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

واعتبر البحيري أن الزج به في هذه القضية جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من قيس سعيد بوزارة العدل، وفق تقديره.

وكتب اليحيري: « ملفاتكم المفتعلة لن تزيدنا الا وعيا بما يمثله الحكم الفردي المطلق من خطر على الدولة و على الحقوق والحريات والتزاما بالمقاومة المدنية السلمية للانقلاب المشؤوم مهما كان الثمن .. لا للملفات المفتعلة .. نعم لاستقلال القضاء ولا للزج بالقضاة في التجاذبات السياسية » .

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