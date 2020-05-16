الأسبوع القادم: الانطلاق في استعمال الدرون لتقصي درجات الحرارة

أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في نقطة إعلامية اليوم السبت، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم استعمال طائرات الدرون لتقصي درجات الحرارة بعد الانتهاء من الإجراءات التحضيرية.

وبينت بن علية بأن جميع الأشخاص اللذين تم إجلاءهم من الخارج يقع التحليل لهم بعد 7 أو 10 أيام من وجودهم في الحجر الصحي الاجباري.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا النوع من الطائرات يساهم في إحكام تنفيذ الخطة الوطنية للترصد والتوقي من فيروس كورونا من خلال إجراء مسوحات على نطاق واسع لقيس درجات الحرارة لدى المواطنين في محيط يتسع قطره إلى 07 كيلومترات.

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