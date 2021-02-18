الأسبوع المقبل: اجتماع اللجنة المشتركة 5+5 بين الحكومة واتّحاد الفلاحة

التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الخميس 18 فيفري 2021، بقصر الحكومة بالقصبة عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري .

وتم خلال اللقاء استعراض الوضع الفلاحي العام والاشكاليات الراهنة التي تواجه المواسم ومنظومات الانتاج .

وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى الصعوبات الحارقة التي تعانيها حاليا عديد القطاعات على غرار الصيد البحري و الاعلاف والتي تتطلب تدخلا عاجلا .كما تم التطرق الى جملة من القضايا و المسائل التي تشغل الفلاحين والبحارة خاصة منها التوريد وخطره على منظومات الانتاج وغياب الارشاد.

كما شكل اللقاء مناسبة لمتابعة مدى تنفيذ مخرجات الاجتماع المنقضي للجنة المشتركة 5+5 وخاصة في الجانب المتعلق بمتابعة الموسم الفلاحي وتوفير الاسمدة .

وتم الاتفاق في ختام اللقاء على مزيد التعمق في اعداد ودراسة هذه الملفات تحضيرا للاجتماع القادم للجنة المشتركة 5+5 بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي سينعقد في بحر الاسبوع القادم.

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