الأسد لسعيد: سوريا وتونس تقفان معاً ضد التيار الظلامي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة 19 ماي 2023، بمقر الإقامة بجدة، محادثة مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعرب رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، عن بالغ سعادته بعقد هذا اللقاء التاريخي الذي يعكس علاقات الأشقاء بين تونس وسوريا بعكس ما ادعاه البعض في وقت من الأوقات بأنهم أصدقاء سوريا في حين أنهم ساهموا في معاناة الشعب السوري لسنوات طويلة.

كما رحّب رئيس الجمهورية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، معربا عن الأمل في أن يستعيد هذا البلد الشقيق عافيته ويحافظ على وحدته واستقراره ويحسم الشعب السوري أمره بنفسه بعيدا عن كل التدخلات الخارجية حتى تعود سوريا منارة للعلم والثقافة وتضطلع بدورها الطبيعي اقليميا ودوليا.

وقال رئيس الدولة خلال اللقاء: « أنتم أشقاؤنا وما يؤذيكم يؤذينا، فسورية هي بلدنا وكان هناك الكثير من التونسيين الذين لجؤوا إلى سورية خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وكانت علاقات سورية دائما ممتازة مع المغرب العربي »

من جهته، أكد الرئيس بشار الأسد أن سوريا وتونس تقفان معاً ضد التيار الظلامي، لأنهما تتشاركان في قضية هي قضية الفكر والوعي والانتماء، وهذا ما يتم استهدافه من قبل الخارج، معتبراً أن العرب أبناء أمة واحدة يجمعهم انتماء واحد، الأمر الذي تفتقده الشعوب الأخرى.

وتطرق اللقاء، كذلك، إلى العلاقات التاريخية والوطيدة بين تونس وسوريا وضرورة توسيعها نحو مجالات واعدة وفق فكر مستقل جديد وتصورات غير تقليدية. وتم الاتفاق، في هذا السياق، على تكثيف آليات وفرص الاتصال والتشاور والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات.

كما مثل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص بعض الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطرق للمسائل المطروحة على جدول أعمال القمة العربية.

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