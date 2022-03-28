الأسعار الجديدة للسجائر بدءًا من اليوم

أعلنت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان في بلاغ لها، أنّه طبقا لقرار وزيرة المالية بصدد النشر، تمّ تعديل بعض أسعار البيع للعموم بالنسبة للسجائر وللمواد الأخرى المختصة بها الدولة بداية من اليوم الإثنين 28 مارس 2022.

و يتعين على جميع أصحاب محلات بيع التبغ الذين توجد بحوزتهم كميات مواد الإختصاص إشتروها بالأسعار القديمة أن يقدموا تصريحا كتابيا لمكتب قابض المعاليم الذي يتزودون منه عادة أجله الأخير يوم 31 مارس 2022 وذلك بالنسبة لكميات مواد الإختصاص الموجود عندهم إثر غلق محلات تجارتهم يوم 27 مارس 2022 .

وذكّرت الوكالة بأن الكميات الواقع الإعلام بها تستوجب عند الإعلام المنصوص عليه دفع الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة إلى قباضة المالية المختصة.

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