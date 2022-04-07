الأسعد بن ذياب رئيسا مديرا عاما جديدا لإتصالات تونس

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه تمّ تعيين الأسعد بن ذياب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للإتصالات في خطة رئيس مدير عام وذلك إبتداء من اليوم، 7 أفريل 2022.

وقد قامت اللجنة المحدثة بقرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 23 أكتوبر 2020 والمكلفة باختيار المتصرفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات، بتقييم الترشحات وإعداد قائمة المترشحين المؤهلين لخطة رئيس مدير عام، طبقا لمنهجية التقييم الواردة ضمن دليل الإجراءات المنشور للعموم بموقع واب وزارة تكنولوجيات الإتصال.

وعملا بالفصل الثاني عشر من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، الجاري به العمل للتعيين في الوظائف المدنية العليا، وبناء على القائمة المقترحة من اللجنة تمّ إقرار تعيين الأسعد بن ذياب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات في خطة رئيس مدير عام « اتصالات تونس »، وذلك إثر انسحاب المرشح السابق.

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