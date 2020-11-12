الأطراف الليبية في تونس تتّفق على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 18 شهرا

أعلنت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، أن المشاركين في جلسات الحوار السياسي المنعقد في تونس، اتفقوا على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية خلال فترة لا تتعدى 18 شهرا لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأكدت ستيفاني وليامز أن المتحاورين حققوا تقدما في المحادثات السياسية واتفقوا على خارطة طريق تحدد خطوات توحيد السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات وإعادة النازحين وضمان حقوقهم.

وأوضحت المبعوثة الأممية، بأن خارطة الطريق السياسية تستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) والذي يعتمد مخرجات برلين ويدعو إلى إنشاء مجلس رئاسي جديد وحكومة تنفيذية موحدة.

وأعربت وليامز عن رفض البعثة الأممية لما وصفته بـ « حملات التضليل والتشويش » المواكبة لاجتماعات الحوار السياسي في تونس، واجتماعات اللجنة العسكرية في سرت، مؤكدة أن اللجنة العسكرية المشتركة في سرت تسير نقاشاتها بأجواء بناءة وأحرزت تقدما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفتت المبعوثة الأممية، إلى أن اللجان الفرعية الأمنية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة والمعنية بسحب القوات من خطوط التماس في سرت، ستقدم مخرجاتها للجنة العسكرية المشتركة اليوم الخميس.

وأشارت وليامز إلى أن ناقاشات الحوار السياسي في تونس ستتطرق اليوم الخميس إلى صلاحيات المؤسسات الجديدة، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية في ملتقى الحوار السياسي.

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