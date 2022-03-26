الأعضاء الجُدد للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يُؤدّون اليمين

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم السبت، بقصر الحكومة بالقصبة على موكب أداء اليمين للأعضاء الجدد للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك في إطار التجديد النصفي لتركيبتها وذلك بحضور فتحي الجرّاي رئيس الهيئة وبقية أعضاء مجلس الهيئة.

وأعضاء الهيئة الثمانية الجدد هم:

• عن صنف المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان:

- صابر بن عبد الرزاق عمري.

- هيثم بن المكي بن شعبان.

- سلوى بنت محمد برا.

• عن صنف مختص في حماية الطفولة:

- رباب بنت نور الدين العياري.

• عن صنف الأطباء:

- عبير بنت محمد عيساوي.

- بثينة بنت الصحبي الوحيشي.

• عن صنف القضاة المتقاعدين:

- لزهر بن ابراهيم الخرشاني.

- الصادق بن ابراهيم الأعماري.

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