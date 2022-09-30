الأملاك المصادرة والصلح الجزائي أبرز محاور لقاء سعيد بوزيرتيْ العدل والمالية

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، بليلى جفّال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.

وتناول الاجتماع مسائل متّصلة بالأملاك المصادرة والقضايا التي بقيت في رفوف المحاكم ولم يتمّ البتّ فيها لسنوات وتأجّلت عدّة مرات وبقيت الأوضاع على حالها.

كما تمّ التطرّق إلى إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالصلح الجزائي في أقرب الأوقات لأن النصوص التي توضع يجب أن تجد طريقها إلى التطبيق.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن الصلح الجزائي سيتيح للشعب التونسي استرداد جزءا من أمواله المنهوبة لا سيّما في هذا الظرف الذي بدأ يشهد تكوين شركات أهلية في عدد من مناطق الجمهورية، حيث سيعود هذا الصنف من الشركات بالنفع على المواطنين في الجهات المعنية وعلى الوطن بأكمله

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