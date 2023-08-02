الأمم المتحدة: قلقون جدًا حيال « طرد » مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس

عبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق في مؤتمر صحفي، عن قلقه الشديد حيال طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا.

وأبرز المتحدث بأن عددا من هؤلاء المُهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا، وهناك مئات الأشخاص، بينهم حوامل وأطفال، ما زالوا مُحاصرين في ظروف قاسية.

وشدد المتحدث على أنه لابد من وقف عمليّات الطرد على الفور، ونقل أولئك الذين تقطّعت بهم السبل على الحدود، بشكل عاجل، إلى مواقع آمنة.

وأكد فرحان حق ضرورة حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة، مع احترام حقوقهم الإنسانيّة.

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