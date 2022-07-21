الأمن الجزائري يُلقي القبض على لزهر لونقو ويُسلّمه إلى تونس‎

ألقى الأمن الجزائري اليوم الخميس 21 جويلية 2022، القبض على لزهر لونغو المدير العام الاسبق للمصالح المختصة، أثناء محاولته اجتياز الحدود خلسة رغم وضعه قيد الإقامة الجبرية منذ 25 جويلية المنقضي.

و وقع تسليم لزهر لونغو من قبل أجهزة الأمن الجزائرية في المعبر الحدودي غار الدماء-الجليل إلى تونس ويخضع حاليا للبحث من طرف أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني.

وكان رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي قد عين في أفريل 2021 لزهر لونقو مديرا عاما للمصالح المختصة وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس بباريس، كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلاملات العامة.

يُشار إلى أن لونقو محل عدة تتبعات قضائية، من بينها قضية « إنستالينغو » المدرج بخصوصها في التفتيش .

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