الأموال المودعة بحساب التوقّي ومجابهة الجوائح الصحية تبلغ 191.3 مليون دينار

اجتمعت اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020، اللجنة المشرفة على حوكمة التصرف في حساب أموال المشاركة عدد 6 المسمّى « حساب التوقّي ومجابهة الجوائح الصحية » بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي.

وحضر الاجتماع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وممثلي كل من وزارة المالية والتجارة والشؤون الاجتماعية بالإضافة لممثلي مختلف الإدارات العامة بالوزارة.

وقد تمّ خلال هذا الاجتماع المصادقة على محضر جلسة الاجتماع الأول للجنة المنعقد بتاريخ 08 أفريل 2020 كما تم تقديم عرض للجنة بخصوص :

1- الأموال المودعة بالحساب إلى تاريخ 21 أفريل 2020 والبالغة 191.3 مليون دينار.

2 – الاعتمادات التي تم فتحها لاقتناء معدات طبية ووسائل حماية ذاتية وأمصال وكواشف طبية والبالغة 50 مليون دينار.

كلمات البحث :أموال;الجوائح الصحية;حسبا