الأنشطة التجارية والحرفية التي ستستأنف نشاطها بداية من اليوم

من المقرر أن يستأنف حرفيو الحلاقة والتجميل وتجارة الملابس الجاهزة والأحذية اليوم الاثنين 11 ماي 2020، مع انطلاق المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه، نشاطهم من جديد مع ضرورة الالتزام بتوجيهات الوقاية الواردة بأدلة السلامة الخاصة بكل نشاط .

ويشمل قرار استئناف النشاط كلا من:

نشاط حرفتي الحلاقة والتجميل

-نشاط تجارة الملابس الجاهزة والأحذية

-نشاط بيع الملابس المستعملة بالمحلات التجارية دون الأسواق

-نشاط المراكز التجارية الصغرى والمتوسطة

وبالنسبة لانشطة تجارة الملابس الجاهزة والأحذية والمراكز التجارية الصغرى والمتوسطة، دعت وزارة التجارة إلى تحميل مطبوعة التصريح المتوفرة على الموقع www.autorisation.gov.tn

وطالبت الوزارة بتشغيل 50 بالمائة من العملة..

وفيما يتعلق بحرفتي الحلاقة والتجميل، بينت الوزارة أن استئناف النشاط يكون يوم 11 ماي دون الحاجة إلى القيام بأي إجراء سابق على أن تتولى المصالح البلدية والمراكز الأمنية مرجع النظر الترابي الإتصال بالمعنيين بهذين النشاطين بصفة مباشرة لتمكينهم من تصاريح العمل الضرورية.

ويكون العمل بنظام التناوب: يوم عمل ويوم راحة حسب الرقيم الأخير لبطاقة التعريف الوطنية.

- الرقيم الأخير فردي: يكون النشاط خلال الأيام الفردية

- الرقم الأخير زوجي: يكون النشاط خلال الأيام الزوجية .

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