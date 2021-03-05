الأنشطة الثقافية ستُستأنف حسب البروتوكول الصحي لكل نشاط

أعلن وزير السياحة ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار في نقطة إعلامية اليوم الجمعة 05 مارس 2021، استئناف كل الأنشطة الثقافية حسب البروتوكول الصحي لكل نشاط وذلك بداية من يوم 8 مارس الجاري وإلى غاية يوم 28 من الشهر الجاري.

واعتبر عمار أن وزارة السياحة أصبح بإمكانها الاتصال بالشركاء في الخارج وإعلامهم بالتطورات الجديدة للوضع الوبائي في تونس لمزيد التنسيق بخصوص الموسم السياحي خاصة مع إلغاء الحجر الصحي الاجباري للوافدين.

كلمات البحث :الأنشطة الثقافية;بروتوكول صحي;نشاط