الإبقاء على أحمد نجيب الشابي بحالة سراح

قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإبقاء على رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي بحالة سراح في إطار التحقيقات الجارية في قضيّة التآمر على أمن الدولة، وذلك وفق ما أورده المحامي التومي بن فرحات صفحة في موقع فايسبوك.

يُشار إلى أن الشابي مثل اليوم الجمعة، أمام قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إطار ما يعرف بقضيّة « التآمر على أمن الدولة ».

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