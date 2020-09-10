الإبقاء على أسعار البذور الممتازة للحبوب دون تغيير

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه تقرّر الإبقاء على أسعار البذور الممتازة للحبوب دون تغيير، وذلك في إطار العمل على إنجاح موسم بذر الحبوب 2020/2021، ولتشجيع الفلاحين على اقتناء بذور ممتازة ذات جودة عالية ومراعاة للصعوبات التي مر بها قطاع الزراعات الكبرى في الموسم الفارط نتيجة العوامل المناخية.

وستكون الأسعار كالتالي:

أسعار البذور المثبتة:

قمح صلب: 107 د/ق،

قمح لين: 91 د/ق،

شعير وتريتيكال: 85 د/ق ،

سعر بذور الشعير العادية المراقبة :65 د/ق.

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