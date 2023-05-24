الإبقاء على الصحفي نور الدين بوطار بحالة سراح

أعلنت إذاعة « موزاييك » اليوم الأربعاء، أن الدائرة الاستئنافية بالقطب القضائي المالي، قررت الإبقاء على الصحفي نور الدين بوطار، بحالة سراح بضمان مالي قيمته مليون دينار، وتحجير السفر عليه.

ووفق المصدر ذاته، فقد قدّم الدفاع كلّ المؤيّدات والوثائق لإنارة العدالة بسلامة كلّ معاملات مدير عام إذاعة « موزاييك »، المالية وسلامة معاملات الإذاعة، وعدم تلقيه أو مؤسسته أيّة تحويلات مالية من الخارج أو تحويلات مثيرة للشبهات.

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