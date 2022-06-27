الإبقاء على حمادي الجبالي في حالة سراح: التفاصيل

قرّر قاضي التحقيق 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأخير استنطاق رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي، إلى موعد لاحق، مع الإبقاء عليه في حالة سراح في ما يعرف بالتحقيق في « قضية جمعية نماء الخيرية »

وكشف عضو هيئة الدفاع عن الجبالي، المحامي مختار الجماعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الاثنين، أن الجبالي الموقوف منذ الخميس الماضي، عرض اليوم على قاضي التحقيق، الذي « استجاب لطلبات محاميه بتأخير استنطاقه في القضية المذكورة، إلى حين إعداد وسائل الدفاع » .

وأضاف المحامي أن مبررات إبقاء منوبه في حالة سراح هي « مبررات قانونية »، نظرا » لعدم قيام ووجود أدلة على ارتكابه لأية مخالفة للقانون »، مشددا على أن قرار قاضي التحقيق بالإبقاء على الجبالي في حالة سراح ليس « مبنيا على ملف صحي »، وفق قوله.

من جهة أخرى، قال الجماعي إن قاضي التحقيق استمع إلى متهمين آخرين في القضية ذاتها، وقرر الإبقاء عليهم في حالة سراح، دون أن يحدد هوياتهم او عددهم.

وكان الجبالي قد نقل قبل يومين إلى أحد مستشفيات العاصمة، وفق ما ذكرته عائلته ومحاميه على صفحته الرسمية على فيسبوك.

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