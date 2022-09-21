الإبقاء على راشد الغنوشي في حالة سراح

قررت النيابة العمومية بالوحدة الوطنية للأبحاث في قضايا الإرهاب ببوشوشة الابقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوسي في حالة سراح بعد استنطاقه في قضية ما يعرف بالتسفير الى بؤر التوتر، وفق ما أكده محاميه سمير ديلو.

وأبرز سمير ديلو بأن راشد الغنوشي غادر فجر اليوم الأربعاء، مقرّ فرقة بوشوشة بعد جلسة التحقيق معه لساعات، حيث انطلقت من الساعة الرابعة من مساء أمس وتواصلت إلى فجر اليوم الأربعاء.

وأكدّ ديلو أنّه من المنتظر أن تتمّ إحالة راشد الغنوشي صحبة علي العريض، صباح اليوم الأربعاء، على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لمواصلة التحقيق.

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