الإبقاء على سفرة واحدة على خطيْ تونس – باجة وتونس – بنزرت

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه في إطار تأمين الحد الأدنى من السفرات و ضمان استمرارية المرفق العام على خطي تونس – باجة و تونس – بنزرت وقع الإبقاء على سفرة واحدة (ذهابا و إيابا) على هذين الخطين و ذلك على النحو التالي :
1- خط تونس – باجة :
- قطار ينطلق من محطة تونس في اتجاه محطة باجة على الساعة 15 و 30 دق.
- قطار ينطلق من محطة باجة في اتجاه محطة تونس على الساعة 06 صباحا.
- الإبقاء على القطار المنطلق من محطة طبربة في اتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 30 دق.
2- خط تونس – بنزرت :
- قطار ينطلق من محطة بنزرت في اتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 05 دق طيلة أيام اﻷسبوع و على الساعة 08 و 10 دق أيام الآحاد و العطل الرسمية.
- قطار ينطلق من محطة تونس في اتجاه محطة بنزرت على الساعة 14 و 50 دق.
هذا وذكرت الشركة بإجبارية الاستظهار بالتراخيص القانونية للتنقل مع ضرورة الالتزام الكلي بارتداء الكمامات في المحطات و أثناء السفرات حفاظا على سلامة الجميع.
كلمات البحث :خط;سكك حديدية;قطار
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.