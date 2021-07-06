الإبقاء على سفرة واحدة على خطيْ تونس – باجة وتونس – بنزرت

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه في إطار تأمين الحد الأدنى من السفرات و ضمان استمرارية المرفق العام على خطي تونس – باجة و تونس – بنزرت وقع الإبقاء على سفرة واحدة (ذهابا و إيابا) على هذين الخطين و ذلك على النحو التالي :

1- خط تونس – باجة :

- قطار ينطلق من محطة تونس في اتجاه محطة باجة على الساعة 15 و 30 دق.

- قطار ينطلق من محطة باجة في اتجاه محطة تونس على الساعة 06 صباحا.

- الإبقاء على القطار المنطلق من محطة طبربة في اتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 30 دق.

2- خط تونس – بنزرت :

- قطار ينطلق من محطة بنزرت في اتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 05 دق طيلة أيام اﻷسبوع و على الساعة 08 و 10 دق أيام الآحاد و العطل الرسمية.

- قطار ينطلق من محطة تونس في اتجاه محطة بنزرت على الساعة 14 و 50 دق.

هذا وذكرت الشركة بإجبارية الاستظهار بالتراخيص القانونية للتنقل مع ضرورة الالتزام الكلي بارتداء الكمامات في المحطات و أثناء السفرات حفاظا على سلامة الجميع.

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