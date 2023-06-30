الإبقاء على غازي الشواشي بحالة سراح في قضيّة رفعتها ضدّه وزيرة العدل

أعلن المحامي، العيّاشي الهمّامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استمع اليوم إلى غازي الشوّاشي الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، في اطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 وقرّر الإبقاء عليه بحالة سراح.

وأوضح أنّ هذه القضيّة رفعت ضدّ موكّله من قبل وزيرة العدل على خلفية تصريح إعلامي له تحدّث فيه عن فبركة ملفات ضدّ معارضين، مشيرا إلى أنّ الملف لا يزال مفتوحا إلى حين ختم الأبحاث.

كما لفت إلى أنّ موكّله لن يغادر سجنه اليوم باعتباره موقوفا على ذمّة قضيّة التآمر على أمن الدولة .

وكانت وزيرة العدل قد أثارت دعوتين ضدّ الشواشي أواخر سنة 2022 الأولى على خلفية تصريحه حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن والثانية حول فبركة ملفات ضدّ معارضين.

يذكر أن غازي الشواشي موقوف منذ 24 فيفري 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، رفقة مجموعة من الناشطين السياسيين وقيادات حزبية معارضة من بينهم عبد الحميد الجلاصي والازهر العكرمي وخيام التركي وعصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.

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