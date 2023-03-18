الإبقاء على مدير جريدة الفجر محمد الفوراتي بحالة سراح

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالإبقاء على محمد الفوراتي مدير جريدة » الفجر » في حالة سراح، وفق ما أكده المحامي صابر العبيدي على صفحته الرسمية بالفايسبوك.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت مساء الأحد 12 مارس الجاري، بالاحتفاظ مدة 5 أيام قابلة للتمديد بمحمد الفوراتي وتم الاستماع إليه بصفته ذي شبهة .
كلمات البحث :جريدة الفجر;سراح;محمد الفوراتي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.