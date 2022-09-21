الإبقاء على نور الدين الخادمي والحبيب اللوز في حالة سراح

أكد المحامي سمير ديلو، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرّر الإبقاء على القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين الخادمي وعلى القيادي وعضو المجلس التأسيسي الحبيب اللوز في حالة سراح، وذلك في علاقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر.

وللتذكير فقد وصل منذ قليل، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للاستماع إليه بخصوص القضية نفسها.

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