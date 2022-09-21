الإبقاء على نور الدين الخادمي والحبيب اللوز في حالة سراح

اخر تحديث : 21/09/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الخادمي واللوز

أكد المحامي سمير ديلو، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرّر الإبقاء على القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين الخادمي وعلى القيادي وعضو المجلس التأسيسي الحبيب اللوز في حالة سراح، وذلك في علاقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر.

وللتذكير فقد وصل منذ قليل، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للاستماع إليه بخصوص القضية نفسها.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق