الإتحاد الجهوي للشغل بقابس يرفض الوالي الجديد

وجّه المكتب التنفيذي للاتحاد الحهوي للشغل بقابس مراسلة بتاريخ 08 جوان 2022، الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، عبّر فيها عن رفضه لـ « التعيينات غير المدروسة على رأس هرم السلطة الجهوية بولاية قابس ».

وأرجع الاتحاد سبب رفضه للوالي الجديد هو « انعدام التجربة في التسيير الإداري في حجم المسؤول الأول بالجهة »، حسب تعبيره، مُحمّلا « مسؤولية ما ينجرّ من تداعيات لهذا التعيين لرئيسة الحكومة ».

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