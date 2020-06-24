الإجراءات الجديدة لفتح الحدود البرية والبحرية والجوية بداية من 27 جوان

أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء، عن الإجراءات الجديدة التي تقرر اتخاذها بالنسبة لفتح الحدود البرية والبحرية والجوية انطلاقا من يوم السبت 27 جوان الجاري، وذلك في إطار مواصلة مجهودات التوقّي من إنتشار فيروس كورونا المستجد وعملا بمبادئ المرونة والتأقلم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه ولضمان سلامة التونسيين بالداخل والخارج والوافدين .
وفيما يلي الإجراءات المتخذة:
* تحديد الوضعية الوبائية من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة لمختلف الدول التي أنهت فترة الحجر الصحي الشامل وأعلنت عن فتح حدودها وذلك بالاستناد الى المعايير العلمية والوبائية المتوفرة والمعتمدة دوليا ويتولى نشرها على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الصحة http://www.santetunisie.rns.tn ويقوم بتحيين تصنيف الوضعية الوبائية كل أسبوع وكل ما اقتضى الأمر ذلك.
* اعتماد بلد الإقامة للمسافرين بالنسبة لإجراءات السفر.
* تعمير جذاذة المعطيات الصحية قبل مغادرة المطار أو الميناء او المعبر الحدودي لبلد الإقامة، ويمكن تعميرها إلكترونيا
-وعملا بهذه القواعد يتم اعتماد اجراءات فتح الحدود بداية من 27 جوان 2020 كما يلي:
* المجموعة الأولى (اللون الأخضر) ذات الانتشار الضعيف للوباء:
▪️لا يخضع القادمون من هذه البلدان إلى إجراءات وقائيّة خاصّة.
* المجموعة الثانية (اللون البرتقالي) ذات الانتشار المتوسط للوباء:
▪️ضرورة الاستظهار بتحليل مخبري (RT-PCR) قبل السفر بـ 72 ساعة على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول،
⏺ بالنسبة للتونسيين الراغبين في الإقامة في النزل والسياح:
▪️ضرورة التحول إلى النزل على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية وذلك في مجموعات مؤطرة.
▪️الإقامة المؤطرة في النزل مع الالتزام بالبروتوكول الصحي للسياحة التونسية.
▪️يسمح للمجموعات المؤطرة للسياح والمقيمين في النزل بزيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي بكل موقع.
▪️يتم إجراء تحليل RT-PCR بطلب من المعني في صورة رغبته في الخروج من الاقامة المؤطرة أو بطلب من دولة إقامته على نفقته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس.
⏺ بالنسبة للتونسيين بالخارج أو الأجانب الذين لديهم مقرات إقامة في تونس
▪️ضرورة الالتزام كتابيا بالحجر الصحّي الذاتي لمدّة 14 يوم واللجوء إلى تحليل مخبري آخر في صورة ظهور أعراض المرض.
▪️يتم إجراء تحليل RT-PCR بطلب من المعني بالأمر في صورة رغبته في الخروج من الحجر الصحي الذاتي على نفقته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس.
أما بالنسبة لبقية الدول فيقتصر فتح الحدود حاليا على الوافدين التونسيّين المقيمين بهاته الدول شريطة الإستظهار بتحليل مخبري (RT PCR) قبل السفر إلى تونس ب 72 ساعة على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول، مع ضرورة الإلتزام بالحجر الصحّي الإجباري لمدّة 7 أيّام على نفقته والقيام بتحليل مخبري آخر على نفقة الدولة مع الإلتزام بفترة حجر صحّي ذاتي لمدّة 7 أيام أخرى.
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