الإجراءات الجديدة لفتح الحدود البرية والبحرية والجوية بداية من 27 جوان

أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء، عن الإجراءات الجديدة التي تقرر اتخاذها بالنسبة لفتح الحدود البرية والبحرية والجوية انطلاقا من يوم السبت 27 جوان الجاري، وذلك في إطار مواصلة مجهودات التوقّي من إنتشار فيروس كورونا المستجد وعملا بمبادئ المرونة والتأقلم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه ولضمان سلامة التونسيين بالداخل والخارج والوافدين .

وفيما يلي الإجراءات المتخذة:

* تحديد الوضعية الوبائية من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة لمختلف الدول التي أنهت فترة الحجر الصحي الشامل وأعلنت عن فتح حدودها وذلك بالاستناد الى المعايير العلمية والوبائية المتوفرة والمعتمدة دوليا ويتولى نشرها على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الصحة http://www.santetunisie.rns.tn ويقوم بتحيين تصنيف الوضعية الوبائية كل أسبوع وكل ما اقتضى الأمر ذلك.

* اعتماد بلد الإقامة للمسافرين بالنسبة لإجراءات السفر.

* تعمير جذاذة المعطيات الصحية قبل مغادرة المطار أو الميناء او المعبر الحدودي لبلد الإقامة، ويمكن تعميرها إلكترونيا

-وعملا بهذه القواعد يتم اعتماد اجراءات فتح الحدود بداية من 27 جوان 2020 كما يلي:

* المجموعة الأولى (اللون الأخضر) ذات الانتشار الضعيف للوباء:

▪️لا يخضع القادمون من هذه البلدان إلى إجراءات وقائيّة خاصّة.

* المجموعة الثانية (اللون البرتقالي) ذات الانتشار المتوسط للوباء:

▪️ضرورة الاستظهار بتحليل مخبري (RT-PCR) قبل السفر بـ 72 ساعة على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول،

⏺ بالنسبة للتونسيين الراغبين في الإقامة في النزل والسياح:

▪️ضرورة التحول إلى النزل على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية وذلك في مجموعات مؤطرة.

▪️الإقامة المؤطرة في النزل مع الالتزام بالبروتوكول الصحي للسياحة التونسية.

▪️يسمح للمجموعات المؤطرة للسياح والمقيمين في النزل بزيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي بكل موقع.

▪️يتم إجراء تحليل RT-PCR بطلب من المعني في صورة رغبته في الخروج من الاقامة المؤطرة أو بطلب من دولة إقامته على نفقته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس.

⏺ بالنسبة للتونسيين بالخارج أو الأجانب الذين لديهم مقرات إقامة في تونس

▪️ضرورة الالتزام كتابيا بالحجر الصحّي الذاتي لمدّة 14 يوم واللجوء إلى تحليل مخبري آخر في صورة ظهور أعراض المرض.

▪️يتم إجراء تحليل RT-PCR بطلب من المعني بالأمر في صورة رغبته في الخروج من الحجر الصحي الذاتي على نفقته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس.

أما بالنسبة لبقية الدول فيقتصر فتح الحدود حاليا على الوافدين التونسيّين المقيمين بهاته الدول شريطة الإستظهار بتحليل مخبري (RT PCR) قبل السفر إلى تونس ب 72 ساعة على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول، مع ضرورة الإلتزام بالحجر الصحّي الإجباري لمدّة 7 أيّام على نفقته والقيام بتحليل مخبري آخر على نفقة الدولة مع الإلتزام بفترة حجر صحّي ذاتي لمدّة 7 أيام أخرى.

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