الإحتفاظ بأشخاص منتمين لحزب سياسي على خلفية ارتباطهم بصفحات مشبوهة

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن النيابة العمُوميّة بأريانة أذنت مؤخرا بالإحتفاظ بـ 04 أشخاص مُنتمين لأحد الأحزاب السّياسيّة وذلك على خلفية ارتباطهم باستخدام صفحات مشبُوهة على مواقع التّواصل الإجتماعي دأبت على تأليب الرّأي العام والتّحريض على مُؤسّسات الدّولة ونشر الإشاعات مُقابل تبييض أشخاص شملتهم الأبحاث في قضايا فساد وتآمر على أمن الدّولة.

وأكدت الوزارة أن الأبحاث لا تزال متواصلة قصد إماطة اللثام عن كلّ من يقف وراء التحريض ونشر الإشاعات وجميع المتورّطين في هذه الأفعال المُجرّمة.

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