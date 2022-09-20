الإحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريض

أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه صباح اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية قررت الإحتفاظ بعلي العريض وإحالته يوم غدٍ الأربعاء 21 سبتمبر 2022 على القطب القضائي لمكافحة الارهاب بحالة احتفاظ على ذمة الأبحاث في ملف ما بات يعرف اعلاميا بملف التسفير الى بؤر التوتر .

واعتبر ديلو ان ملف القضية « فارغ اصلا » وهي مجرد « ترهات » ، مؤكدا ان قرار الاحتفاظ مؤسف جدا .

تجدير الإشارة إلى أن النيابة العمومية قرّرت تأجيل سماع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى منتصف نهار اليوم الثلاثاء.

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