الإحتفاظ بـ 5 أشخاص من أجل الإستيلاء على كمية من السميد

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه على إثر تعمّد مجموعة من الأشخاص الإستيلاء على كميات من مادّة « السميد » التي كانت محمّلة على متن شاحنة تابعة لإحدى المطاحن أثناء إفراغ الحمولة بأحد مستودعات بيع المواد الغذائية بالجملة المنتصبة على مستوى الطريق الحزامية بالحمامات من ولاية نابل، تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على 05 أشخاص .

وبعد استشارة النيابة العمومية تمّ الإحتفاظ بهم وحجز كمية من مادة « السميد » المستولى عليها، والمجهودات حثيثة لإيقاف بقية العناصر المتورطة وإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

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