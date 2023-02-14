الإحتفاظ بمدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار

أعلنت دليلة مصدق محامية مدير عام إذاعة موزاييك أف أم نور الدين بوطار اليوم الأربعاء، أن النيابة العمومية قرّرت الاحتفاظ بمنوبها بعد أكثر من 6 ساعات من الاستماع إليه في مقر فرقة القرجاني في العاصمة دون توجيه أي تهمة له.

وشددت المتحدثة على أن قرار الإيقاف والاستماع لبوطار لا علاقة له بالإيقافات التي طالت عددا من النشطاء السياسيين وبعض رجال الأعمال في علاقة بقضية الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي وغيرها من الجرائم ذات العلاقة بأمن الدولة، مؤكدة عدم وجود أي شبهة من أي نوع كانت أو بحث سابق بخصوص إيقاف منوبها نور الدين بوطار والاحتفاظ به.

وأوضحت مصدق أن الأسئلة الموجهة إلى منوبها تنقسم إلى جزئين يتعلق الأول بإذاعة موزييك من هم الشركاء وكيف كونها ومناب كل طرف وحوالي 3 أسئلة تتعلق بممتلكاته.

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