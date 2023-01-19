الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة تصدر بلاغا اثر تساقط الثلوج بعين دراهم

أًصدرت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بلاغا وجهته لأهالي جهة عين دراهم اليوم الخميس 19 جانفي 2023، على إثر التقلبات الجوية ونزول الثلوج، لكافة المواطنين الذين لهم أشكال في التنقل للمؤسسات الصحية وخاصة مرضى القصور الكلوي بأنها تضع على ذمتهم الرقم الاخضر 80107789 لمساعدتهم و الاحاطة بهم.

وأكدت إدارة الصحة بجندوبة أن رقم النجدة و الإسعاف الطبي 190 لقسم الإسعاف الطبي الاستعجالي للشمال الغربي يبقى على الذمة 24/24.

من جهته، أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية، مقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة العميد عادل العبيدي أن سمك الثلوج بمدينة عين دراهم تراوح بين 5 و7 سنتمترات.

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