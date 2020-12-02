الإذن بإقامة صلاة الجمعة ابتداء من 4 ديسمبر بنسبة حضور لا تفوق 30 %

أعلن وزير الصحة « فوزي المهدي » خلال نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، أن اللجنة الوطنية لمقاومة انتشار فيروس كورونا أذنت بعودة نشاط أماكن العبادة طبقا للبروتوكولات الموضوعة وإقامة صلاة الجمعة ابتداء من يوم 4 ديسمبر 2020 بنسبة حضور لا تفوق عن 30 بالمائة مع عدم استعمال الميضات.

كما قررت اللجنة عقد جلسات قطاعية عاجلة خلال الأيام القادمة بين مختلف المتدخلين للنظر في إقرار إستراتيجية سيتم الإعلان عنها يوم 6 ديسمبر الجاري تتعلق بعودة الأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية وباقي القطاعات.

من جهته، أكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أن استئناف صلاة الجمعة لم يكن تحت الضغط، مشيرا إلى أن لجنة مكافحة فيروس كورونا ارتأت أن صلاة الجمعة مع احترام البروتوكول الصحي لا يشكل خطرا.

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