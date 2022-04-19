الإذن بإقامة صَلاة التهجّد بعُموم مَساجد الجمهوريّة

أذن وزير الشّؤون الدينيّة إبراهيم الشّائبي بإقامة صَلاة التهجّد بعُموم مَساجد الجمهوريّة خلال اللَّيالي العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأوصى الوزير القائمين إلى التضرُّغ والابتهال في الأسحار أن يَحفظ الله بلادَنا، داعيا عُموم النّاس إلى حُسن استغلال الأيّام واللّيالي المُتبقّية من الشّهر الكريم بالإكثار من الطّاعات والقُرُبَـات، وسَائر الأعمال الخيريّة.

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