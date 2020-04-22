الإستراتيجية الوطنية لفترة الحجر الصحي الموجّه محور اجتماع هيئة مجابهة الكورونا

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء اليوم الأربعاء 22 أفريل 2020، بدار الضيافة بقرطاج على الإجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا الذي حضره ولاة الجمهورية عبر تقنية التواصل عن بعد.

واستمع أعضاء الهيئة إلى تقرير حول الإجراءات المقترحة والخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لفترة الحجر الصحي الموجّه القادمة والتي قدمتها اللجنة الوزارية المعنية على مستوى رئاسة الحكومة .

واستعرض المجلس نسق عودة التونسيين العالقين بالخارج وسبل تذليل الصعوبات لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن وتوفير الظروف الملائمة لعمليات إخضاعهم للحجر الصحي الإجباري.

وتطرق إجتماع الهيئة الإستعدادات لشهر رمضان المعظم على مستوى تقدّم نسق التزوّد وتزويد السوق بالمواد الاستهلاكية والمنتوجات الفلاحية، موصيا في هذا المجال بمقاومة مظاهر إرتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار.

كما تم خلال الاجتماع الإستماع إلى مداخلات الولاة حول مشاغل الجهات والعراقيل التي تعترضهم في تنفيذ الإجراءات المتـّخذة في هذا الظرف الاستثنائي.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية دور المعتمدين والعمد ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها في الإحاطة بالعائلات الفقيرة والفئات الهشة مثمّنا دورهم الهام وموّجها رسالة تشجيع وتقدير لما يبذلونه من مجهودات في معاضدة مؤسسات الدولة.

كما أسدى رئيس الحكومة تعليماته إلى الولاة لمزيد إحكام التنسيق والتعاون مع الهياكل البلدية والسلط الجهوية والمجتمع المدني في تطبيق الإجراءات المعلنة وتجاوز صعوبات التنفيذ.

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